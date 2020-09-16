«Майами» оформил новый удивительный рекорд НБА
Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Киссими на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 117:114.
«Хит» — первая команда в истории НБА, которая выиграла несколько матчей после отставания 10+ очков перед началом четвёртой четверти за один постсезон. «Майами» отыграл 12 очков у «Бостона», ранее совершив аналогичный камбэк в третьем матче второго раунда плей-офф против «Милуоки Бакс».
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Майами». Следующий матч между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» состоится 18 сентября, начало игры – в 2:30 мск.
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