«Клипперс» установили позорный антирекорд в истории спорта США

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Денвера» — 104:89. Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, в котором встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).

«Клипперс» — антирекордсмен в истории спорта США по продолжительности серии без попадания в финал Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса продлил серию непопаданий в финал конференции до 50 лет, что является абсолютно худшим показателем для крупных спортивных лиг США НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ.