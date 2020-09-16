Мэджик Джонсон высмеял «Клипперс» после вылета из плей-офф НБА

Член Зала славы, легенда НБА Мэджик Джонсон опубликовал несколько острых постов в «Твиттере», комментируя вылет «Лос-Анджелес Клипперс» из плей-офф НБА после поражения в 7-й встрече полуфинальной серии Западной конференции с «Денвер Наггетс» (89:104).
«Лейкерс» всегда будет доминировать в Лос-Анджелесе! Это никогда не изменится», — написал Джонсон.
Продолжая насмешки над вылетом «Клипперс» Мэджик написал: «Клипперс» снова «зачокерили». Они «чокерили» с «Хьюстоном» в 2015 году, а сегодня с «Денвером».
Легенда не оставил без внимания и результативную игру Николы Йокича и Джамала Маррея: «Две суперзвезды «Наггетс» — Джамал Мюррей с 40 очками и Йокич с трип-даблом 16-22-13, переиграли и доминировали над Полом Джорджем и Кавай Леонардом, которые в сумме набрали лишь 24 очка».
«Поздравляем семью Кронке, тренера Мэлоуна, персонал и игроков «Наггетс» и всю франшизу «Денвера» с выходом в финал Западной конференции!», — написал Джонсон.
В заключении он добавил: «Лейкерс» должны показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Денвер»!
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