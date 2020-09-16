Док Риверс отреагировал на вызов шерифа Леброну Джеймсу

Главный тренер «Клипперс» Док Риверс прокомментировал обращение шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэвы к звёздному форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу.
Шериф предложил игроку удвоить вознаграждение, предлагаемое за информацию о боевике, устроившем засаду и застрелившем двух его помощников в минувшие выходные.
«Послушайте, я не думаю, что кто-то раздувает огонь. Полагаю, что мы все привлекаем внимание к тому, что происходит в нашей стране. Как я уже говорил прошлой ночью, мы не хотим, чтобы кого-то убивали, точка. Поэтому если вы просто остановитесь на этом, то мы сможем сделать нашу страну лучше и безопаснее для всех. Это то, что мы хотим. Больше мне нечего добавить», — приводит слова Риверса Clutch Points.
В настоящее время вознаграждение за информацию о боевике составляет $ 175 тыс.
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