Док Риверс отреагировал на вызов шерифа Леброну Джеймсу

Главный тренер «Клипперс» Док Риверс прокомментировал обращение шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэвы к звёздному форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу.



Шериф предложил игроку удвоить вознаграждение, предлагаемое за информацию о боевике, устроившем засаду и застрелившем двух его помощников в минувшие выходные.



«Послушайте, я не думаю, что кто-то раздувает огонь. Полагаю, что мы все привлекаем внимание к тому, что происходит в нашей стране. Как я уже говорил прошлой ночью, мы не хотим, чтобы кого-то убивали, точка. Поэтому если вы просто остановитесь на этом, то мы сможем сделать нашу страну лучше и безопаснее для всех. Это то, что мы хотим. Больше мне нечего добавить», — приводит слова Риверса Clutch Points.



В настоящее время вознаграждение за информацию о боевике составляет $ 175 тыс.

«Это вызов Леброну Джеймсу». Американский шериф обратился к звезде НБА