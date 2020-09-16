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Бронни Джеймс, возможно, встречается с белой девушкой. Их видео в TikTok стало вирусным

Бронни Джеймс, возможно, встречается с белой девушкой. Их видео в TikTok стало вирусным
Баскетбол / НБА 0

Старший сын Леброна Джеймса Бронни часто упоминается в СМИ из-за своего увлечения видеоиграми. Он постоянно ведёт трансляции и даёт различные комментарии. Однако в этот раз повод стал более личным. 15-летний юноша поучаствовал в записи видео со звездой TikTok Пейтон, которое моментально стало вирусным.

На видео Бронни сидит в кресле, а звезда TikTok поворачивает его голову под звуки музыки. Пользователи Сети предположили, что Пейтон новая девушка Бронни, и начали шутить относительно возможной реакции его отца на этот факт.

Видео доступно на "Чемпионате".

Напомним, «Лейкерс» Леброна Джеймса вышли в финал Западной конференции НБА, где сыграют с «Денвер Наггетс». Последние накануне выиграли серию с «Лос-Анджелес Клипперс» — 4-3.

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