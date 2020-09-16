Яннис Адетокунбо назвал суперзвезду НБА, которую хочет видеть в «Милуоки»

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо хотел бы, чтобы его клуб подписал разыгрывающего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Криса Пола.
Как пишет на своей странице в "Твиттере" инсайдер Брэндон Робинсон, в минувшие выходные Яннис провёл трёхчасовую встречу с совладельцем клуба. На встрече форвард «Бакс» огласил список игроков, с которыми он хотел бы выступать в одной команде. Среди них был и Крис Пол
Ранее сообщалось, что возможность приобретения у «Оклахома-Сити Тандер» Пола рассматривают также «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия Сиксерс».
Пол провёл первый сезон в составе «Тандер», набирая 17,6 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Он помог команде выйти в плей-офф-2020. Команда заняла пятое место в Западной конференции. Однако уже в первом раунде «Оклахома» уступила в упорной серии «Хьюстон Рокетс» — 3-4.
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