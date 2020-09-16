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Гомельский: встану на защиту Кавая. Он — великий игрок

Гомельский: встану на защиту Кавая. Он — великий игрок
Баскетбол / НБА 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно игры форварда «Лос-Анджелес Клипперс» в полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (3-4).

«Встану на защиту Кавая. Он — великий игрок. И не один раз это доказал, дважды даже в плей-офф этого сезона. А звания MVP плей-офф, у него их два, подтверждают мои слова. Однако люди — не роботы. И в серии с „Денвером“ Кавай в последних трёх играх сыграл явно ниже своих возможностей. Кроме того я думаю, что тренер Риверс временами неправильно использовал Кавая в нападении. Очень жалею, что в финале Западной конференции мы не увидим дуэли Леброн — Кавай. На Востоке дуэль Батлер — Тейтум может оказаться интересной», — написал Гомельский на своём сайте.

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