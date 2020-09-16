Гомельский: встану на защиту Кавая. Он — великий игрок
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно игры форварда «Лос-Анджелес Клипперс» в полуфинальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (3-4).
«Встану на защиту Кавая. Он — великий игрок. И не один раз это доказал, дважды даже в плей-офф этого сезона. А звания MVP плей-офф, у него их два, подтверждают мои слова. Однако люди — не роботы. И в серии с „Денвером“ Кавай в последних трёх играх сыграл явно ниже своих возможностей. Кроме того я думаю, что тренер Риверс временами неправильно использовал Кавая в нападении. Очень жалею, что в финале Западной конференции мы не увидим дуэли Леброн — Кавай. На Востоке дуэль Батлер — Тейтум может оказаться интересной», — написал Гомельский на своём сайте.
- 16 сентября 2020
-
13:02
-
12:39
-
12:10
-
10:47
-
10:34
-
10:30
-
10:14
-
09:55
-
08:59
-
08:30
-
08:07
-
07:59
-
07:54
-
07:53
-
07:40
-
07:36
-
07:31
-
07:30
-
07:30
-
07:26
-
07:11
-
06:43
-
06:40
-
04:38
-
00:53
-
00:07
- 15 сентября 2020
-
22:48
-
22:37
-
22:20
-
22:19
-
20:21
-
19:50
-
19:34
-
18:08
-
18:00
Партнерский контент