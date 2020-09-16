Никита Курбанов: не понимаю, когда говорят, что у ЦСКА супер-пупер-состав

Капитан московского ЦСКА Никита Курбанов заявил, что не считает нынешний состав «армейцев» самым сильным за последние 30 лет.

«У нас очень приличный боевой состав, хорошие ребята, есть всё для того, чтобы показать максимальный результат. Остаётся дело за нами, как всё это воплотим в нынешнем сезоне. Зачем смотреть и говорить каждый год про нас? Неужели кто-то хочет сказать, что у «Барселоны» плохая команда в новом сезоне? Или сказать, что у тех же «Химок» плохая команда?

Давайте вспомним 2012 год, когда у нас были Андрей Кириленко, Рамунас Шишкаускас, Виктор Хряпа — тогда говорили то же самое. И чем это всё закончилось, мы знаем (поражением от «Олимпиакоса» в финале Евролиги. – Прим. «Чемпионата»). Так что не понимаю, когда говорят, что мы в этом году собрали супер-пупер какую-то команду», — приводит слова Курбанова News.ru.