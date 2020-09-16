Гомельский объяснил, почему Коби Брайанту не дали MVP, несмотря на превосходство над Нэшем

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский, объяснил почему награда самому ценному игроку НБА в сезоне-2005/2006 не досталась защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайнту. А также пояснил фразу Шакила О'Нила, заявившего, что Стив Нэш украл у него приз MVP в том году.
«В голосовании при определении MVP не принимают участия сами игроки. Только генменеджеры, тренеры и журналисты, у которых самое большое количество голосов. Именно в том году у Коби были публичные неприятности, не вязанные непосредственно с баскетболом. Думаю, что именно этим и объясняется решение о присуждении приза Нэшу. А заявление Шакила, как я понимаю, было просто шуткой», — написал Гомельский на своём сайте.
Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.
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