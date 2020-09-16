Алексей Швед: считаю, что у «Химок» самый сильный состав из тех, которые вообще были

Защитник «Химок» Алексей Швед в интервью во время медиадня команды заявил, что считает нынешний состав команды сильнейшим из всех, что были ранее.

«С позитивом смотрю на следующий сезон. Считаю, что у „Химок“ самый сильный состав из тех, которые вообще были. Очень сильные „большие“ пришли. Хочется уже поскорее начать сезон. Думаю, что стиль команды останется таким же, как и в прошлом году. Скорее всего, будем заигрывать „больших“. Пришли Грег Монро и Джордан Мики, есть Йонас Жеребко и Девин Букер. Они все умеют играть один на один. Их будет тяжело удержать. Это задача тренера. Что он скажет, то и будем играть. Мы ещё не играли все вместе. Думаю, понадобится две-три недели, и мы уже сыграемся», — приводит слова Шведа официальная страница «Химок» в социальной сети "ВКонтакте".