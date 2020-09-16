Римас Куртинайтис: на бумаге выглядим красиво

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис во время медиадня команды заявил, что доволен комплектацией команды по итогам прошедшего межсезонья.



«Доволен нашей комплектацией. Очень усилили переднюю линию. Пришёл Грег Монро, Джордан Микки вернулся из хорошего клуба мадридского „Реала“ после года отсутствия. Там он научился ещё чему-то, что ему нужно. Думаю, что мы не будем слабее, чем в прошлом сезоне. Сейчас ещё есть какие-то микротравмы, опоздания на сборы. Подписали Эрика Макколлума как разыгрывающего. На бумаге выглядим красиво. Как будет на площадке? Не столь важно, какие игроки. Важно, как они хотят играть», — приводит слова Куртинайтиса официальная страница «Химок» в социальной сети «ВКонтакте».