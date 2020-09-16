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Иванов: в категории «пиар» ЦСКА в аутсайдерах. Хороший товар в рекламе не нуждается

Иванов: в категории «пиар» ЦСКА в аутсайдерах. Хороший товар в рекламе не нуждается
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на пресс-конференции рассказал о доходах клубов за прошедший сезон.

«Первая графа — продажа билетов. На билетах в России много не заработаешь. Хочу похвалить «Химки», которые заработали 25 миллионов рублей в неоконченном сезоне. Небольшой укор УНИКСу, который заработал 6,4 миллиона рублей. На одном Матче звёзд лига заработала 14 миллионов.

Из заработков отметил бы мерчандайзинг и кейтеринг. Хочу похвалить «Химки» — 15 миллионов рублей. Также «Зенит», который заработал 12.

«Химки» по общему бюджету ЦСКА догнали. Говорить о гегемонии и денежном мешке ЦСКА… Тогда «Химки» тоже уже стали денежным мешком, что ли.

От букмекеров больше заработал «Локомотив» — 23 миллиона, ЦСКА — 20, «Химки» — 2. Клубы могли бы поживее кочергой поработать с букмекерами и увеличить свои доходы.

Реклама и пиар: ЦСКА — 39 миллионов, «Химки» — 94, «Зенит» — 69, «Локо» — 79. Здесь ЦСКА в аутсайдерах. Можно объяснить одним: хороший товар в рекламе не нуждается», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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