Илона Корстин: этот сезон мы застанем с новым лозунгом

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о новом лозунге сезона и мерах безопасности, которые организация предприняла в связи с пандемией коронавируса.
«Нам пришлось адаптироваться, сезон будет сложным. Мы разработали ряд требований: чистая зона, каждый клуб должен был направить план своей чистой зоны. Все, кто попадает в чистую зону, должны иметь отрицательный тест на коронавирус не позднее 72 часов. Естественно, наличие масок и перчаток обязательно при входе в спортивную арену. У каждого региона, клуба, страны есть свои рекомендации от местного Роспотребнадзора. В Астане, например, зрители вообще запрещены. Есть требования социальной дистанции. Вместе с клубами мы работаем над изменением спортивного регламента.
20 сентября мы открываем новый сезон очень ярким матчем «Химки» — «Зенит». Этот сезон мы застанем с новым лозунгом: “We are all united”. Мы решили показать всем, что баскетбол должен стать тем фактором, который объединит всех против болезней и угроз», — передаёт слова Корстин корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 16 сентября 2020
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