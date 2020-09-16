Единая лига ВТБ назвала бюджеты российских клубов-участников

Сегодня, 16 сентября, состоялась онлайн-пресс-конференция, посвящённая началу нового сезона. Участие в ней приняли почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, президент Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин.



На пресс-конференции были обнародованы бюджеты девяти российских клубов—участников чемпионата.



На первом месте по сумме бюджета, как и в прошлом сезоне, находится ЦСКА – 2 миллиарда 370 миллионов рублей. Также в первую тройку входят «Химки» (2 миллиарда 149 миллионов рублей) и «Зенит» (1 миллиард 500 миллионов рублей). Далее идут – «Локомотив-Кубань» (1 миллиард 76 миллионов рублей), УНИКС (850 миллионов рублей), «Нижний Новгород» (302 миллиона рублей), «Енисей» (237 миллионов рублей), «ПАРМА» (294 миллиона рублей) и «Автодор» (208 миллионов рублей).