Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Единая лига ВТБ назвала бюджеты российских клубов-участников

Единая лига ВТБ назвала бюджеты российских клубов-участников
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Сегодня, 16 сентября, состоялась онлайн-пресс-конференция, посвящённая началу нового сезона. Участие в ней приняли почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, президент Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин.

На пресс-конференции были обнародованы бюджеты девяти российских клубов—участников чемпионата.

На первом месте по сумме бюджета, как и в прошлом сезоне, находится ЦСКА – 2 миллиарда 370 миллионов рублей. Также в первую тройку входят «Химки» (2 миллиарда 149 миллионов рублей) и «Зенит» (1 миллиард 500 миллионов рублей). Далее идут – «Локомотив-Кубань» (1 миллиард 76 миллионов рублей), УНИКС (850 миллионов рублей), «Нижний Новгород» (302 миллиона рублей), «Енисей» (237 миллионов рублей), «ПАРМА» (294 миллиона рублей) и «Автодор» (208 миллионов рублей).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020