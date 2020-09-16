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Сергей Иванов объяснил, почему возрождение чемпионата России нереалистично

Сергей Иванов объяснил, почему возрождение чемпионата России нереалистично
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов скептически высказался о возможном возрождении чемпионата России по баскетболу.

«Что касается малого количества клубов, то давайте брать клубы, которые заведомо будут аутсайдерами. В женском чемпионате у нас вообще два клуба. Ну, возродим чемпионат России, клубам надо заплатить 200 миллионов только за организацию матчей. Найдутся такие? Что-то не видно», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялась онлайн-пресс-конференция, посвящённая началу нового сезона. Участие в ней приняли почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, президент Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин.

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