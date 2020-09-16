Римас Куртинайтис: Алексей Швед — один из лучших игроков не только Европы, но и мира

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис в интервью во время медиадня команды выразил удовлетворение в связи с продлением контракта с защитником Алексеем Шведом.
«В этом году не было так всё быстро. Было сложно. В этом году долго все эти дела шли. Пару недель, может, месяц. Я сказал, что Алексей Швед является лидером этой команды. Я, как тренер, хотел, чтобы он играл в „Химках“. Швед — дорогой игрок. Нам надо было корригировать другие позиции по деньгам, потому что если кому-то больше даешь на эту позицию, то с кого-то снимаешь. Это нормальная стратегия. Алексей остался в нашем клубе. Я рад, что мы договорились.
Очень большие надежды на него как на лидера. Швед — один из лучших игроков не только Европы, но и, можно сказать, мира, проявил себя в НБА, Это важный игрок, вокруг которого мы комплектовали всю команду. Пока мы не подписали его, не подписывали никого. Не знали, какая будет модель. Не знали, договоримся ли. Была информация, что он и в Китай может поехать, и в НБА», — приводятся слова Куртинайтиса на официальной странице «Химок» во «ВКонтакте».
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