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Стрип-клуб поддержал Лу Уильямса после вылета из плей-офф НБА

Стрип-клуб поддержал Лу Уильямса после вылета из плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

Стрип-клуб Magic City из Атланты поддержал атакующего защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса после вылета его команды из плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4).

Перед стартом плей-офф Уильямс отбыл 10-дневный карантин после того, как покинул «пузырь» в связи со смертью дедушки. Уильямса заметили в стрип-клубе сразу после похорон родственника. НБА в связи с этим открыла специальное расследование и допросила баскетболиста. Защитник «Клипперс» заявил, что посетил заведение ради куриных крылышек и не контактировал с танцовщицами.

«В общем, думаем убрать наггетсы из меню», – сообщается на странице кухни Magic City в «Твиттере».

Фото доступно на странице кухни Magic City в «Твиттере».

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