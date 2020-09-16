Андрей Зубков: мне кажется, «Зениту» легко можно бороться за попадание в плей-офф Евролиги

Вице-капитан «Зенита» Андрей Зубков считает, что питерскому клубу будет по силам в новом сезоне претендовать на выход в плей-офф Евролиги.
«Слушайте, мы месяц тренируемся, сыграли несколько товарищеских матчей, и по тому, что я вижу, у нас намного лучше, сильнее и дисциплинированнее команда, чем была в прошлом году. Мне кажется, нам легко можно бороться за попадание в плей-офф.
Как проходит подготовка к новому сезону? Единственное изменение — мы никуда не полетели. А так тренировки в обычном режиме. И даже хорошо, что мы здесь, рядом с семьями. Ты приехал, потренировался (всё в одном помещении — там тренажёрный зал, здесь баскетбол) и уехал спокойненько домой. Это удобно. Что касается подготовки под руководством другого тренера, конечно, у каждого всё своё, но, если начать об этом рассказывать, мы очень долго будем здесь сидеть», — цитирует Зубкова Sportbox.
- 16 сентября 2020
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