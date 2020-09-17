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Перкинс: «Клипперс» не смогли бы отзащищаться против пенсионера из дома престарелых

Перкинс: «Клипперс» не смогли бы отзащищаться против пенсионера из дома престарелых
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне аналитик Кендрик Перкинс раскритиковал «Лос-Анджелес Клипперс» за проигрыш в серии плей-офф с «Денвер Наггетс».

«Смотрю на «Клипперс» — они не смогли бы отзащищаться против пенсионера из дома престарелых. Они кошмарно играли в обороне. «Наггетс» переиграли их. Вылет «Клипперс» – одно из самых крупных разочарований в истории НБА. Даже слышать ничего не хочу про проблемы с командной химией. Эта команда была создана для того, чтобы завоевать чемпионский титул», – приводит слова Перкинса твиттер-аккаунт Get Up.

Напомним, в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 7-й матч полуфинальной серии Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Победу (104:89) одержали номинальные гости паркета — игроки «Денвера». Таким образом, игроки «Денвера» выиграли серию со счётом 4-3, уступая в ней 1-3, и вышли в финал Западной конференции, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс», обыгравшим «Хьюстон Рокетс» (4-1).

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