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Леброн Джеймс оформил новый рекорд НБА

Леброн Джеймс оформил новый рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс включён в символические сборные сезона 16-й раз подряд. Это рекордная серия в истории НБА. Ранее Леброн делил лидерство с легендарным Коби Брайантом (15 попаданий подряд).

Видео доступно на «Чемпионате».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».

Ранее Леброн отметился ещё одним рекордом после попадания в первую сборную сезона.

Леброн Джеймс установил потрясающий рекорд всех времён НБА
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