«Сакраменто» назначил нового генерального менеджера на замену Владе Дивацу

Монте Макнейр занял пост генерального менеджера «Сакраменто Кингз», сообщается в «твиттере» журналиста Шамса Чарании. На этом посту он сменил Владе Диваца, который был уволен в августе этого года.

Ранее Майнейр занимал пост помощника генерального менеджера в «Хьюстон Рокетс».

Кандидатами на замену Дивацу также являлись исполнительный вице-президент «Миннесоты Тимбервулвз» Сачин Гупта, помощник генерального менеджера «Майами Хит» Адам Саймон, генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут, бывший генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Уэс Уилкокс и генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс», двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Траджан Лэнгдон.

«Сакраменто» не выходил в плей-офф НБА последние 14 сезонов, что является худшей серией среди всех 30 команд лиги.