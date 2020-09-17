Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Сакраменто» назначил нового генерального менеджера на замену Владе Дивацу

«Сакраменто» назначил нового генерального менеджера на замену Владе Дивацу
Баскетбол / НБА 0

Монте Макнейр занял пост генерального менеджера «Сакраменто Кингз», сообщается в «твиттере» журналиста Шамса Чарании. На этом посту он сменил Владе Диваца, который был уволен в августе этого года.

Ранее Майнейр занимал пост помощника генерального менеджера в «Хьюстон Рокетс».

Кандидатами на замену Дивацу также являлись исполнительный вице-президент «Миннесоты Тимбервулвз» Сачин Гупта, помощник генерального менеджера «Майами Хит» Адам Саймон, генеральный менеджер «Денвер Наггетс» Келвин Бут, бывший генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Уэс Уилкокс и генеральный менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс», двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА Траджан Лэнгдон.

«Сакраменто» не выходил в плей-офф НБА последние 14 сезонов, что является худшей серией среди всех 30 команд лиги.

Самый бездарный управленец НБА наконец-то уволен. Владе косячил до невозможности часто
То, что должно было случиться уже давно. Дивац продержался на удивление долго.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020