Харден и Уэстбрук покорили впечатляющее достижение Карри и Томпсона

Защитники «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук вошли в символические сборные сезона НБА-2019/2020.

Харден и Уэстбрук — четвёртый дуэт одноклубников из задней линии в истории НБА, попавший в сборную сезона. Ранее это делали только Боб Кузи и Билл Шарман, Стефен Карри и Клэй Томпсон, а также Деннис Джонсон и Гас Уильямс.

«Рокетс» завершили сезон вылетом на стадии второго раунда плей-офф Западной конференции НБА в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).



Напомним, в первую символическую пятёрку сезона вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).



Во вторую вошли Дэмьен Лиллард («Портленд Блэйзерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер») и Паскаль Сиакам («Торонто Рапторс»).



В третью сборную вошли Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Руди Гобер («Юта Джаз») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).