Клуб WNBA потроллил Пола Джорджа

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж, который использует прозвище Playoff P, набрал всего 10 очков в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» (89:104, 3-4). Над этим фактом пошутили в клубе WNBA «Финикс Меркури»



В составе «Меркури» выступает Шей Педди, которая в матче с «Вашингтон Мистикс» набрала 12 очков за 27 минут и забросила победный трёхочковый вместе с сигналом сирены. Этот факт и неудачное выступление Джорджа в «Финиксе» решили обыграть в виде шутки.



«Настоящий Playoff P, пожалуйста, встаньте», — написала пресс-служба клуба WNBA на своей странице в социальной сети, сопроводив запись фото с Педди.

Фото доступно на странице Phoenix Mercury в "Твиттере".