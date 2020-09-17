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Джош Смит назвал Дока Риверса никчёмным человеком

Джош Смит назвал Дока Риверса никчёмным человеком
Баскетбол / НБА 0

Джош Смит, который ранее играл под руководством Дока Риверса, раскритиковал наставника «Лос-Анджелес Клипперс». Он назвал специалиста никчёмным человеком.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс». Но подопечные Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104, 3-4).

«Мы уже видели этот фильм раньше. На самом деле сценарий написал я. Пока, Док. 3-1. Никчёмный человек», — написал Смит.

Фото доступно на странице Смита в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Клипперс» не будет увольнять Риверса после вылета из плей-офф.

Напомним, в финале Западной конференции НБА «Денвер Наггетс» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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