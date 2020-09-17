Журналистка ESPN: «Клипперс» так глубоко в тени «Лейкерс», что может понадобиться фонарик

Ведущая ESPN Рэйчел Николс прокомментировала провал «Лос-Анджелес Клипперс» в серии с «Денвер Наггетс». Подопечные Дока Риверса вели в противостоянии со счётом 3-1, но умудрились растерять преимущество. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104, 3-4).
«Нет ничего страшного в поражении самом по себе. Вы выходите на площадку и ведёте борьбу. Иногда проигрываете. Но что непростительно, так это уступать без борьбы. Проигрывать, когда ведёшь в серии 3-1 и имеешь двузначное преимущество в ходе трёх заключительных матчей серии. Проигрывать, не забив ни одного мяча в течение семи минут четвёртой четверти седьмого матча, имея при этом двух игроков из топ-10 всей лиги. Проигрывать, когда один из слоганов маркетинговой кампании на сезон — это «Команда важнее личности», когда в ходе рестарта вы все время устраиваете трешток.
«Клипперс» так глубоко в тени «Лейкерс», что им может понадобиться фонарик, чтобы просто найти площадку в «Стэйплс центре», – заявила Николс на видео, которым поделилась в своём «твиттере».
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