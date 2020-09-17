«Милуоки» уверен в подписании супермаксимального контракта с Яннисом Адетокунбо
«Милуоки Бакс» намерен предложить звёздному форварду Яннису Адетокунбо новый супермаксимальный контракт. По нему игрок получит около $ 220 млн — на $ 80 млн больше, чем от любой другой команды в качестве свободного агента в 2021 году. «Бакс» уверены, что Адетокунбо согласится на эти условия, сообщает Fadeaway World со ссылкой на инсайдеров The Athletic.
Яннис ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.
Адетокунбо станет неограниченно свободным агентом в межсезонье-2021. По информации СМИ, Янниса хотят заполучить «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».
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