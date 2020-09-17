Перкинс: то, что случилось с Каваем, настоящая трагедия. Не стоило уходить из «Торонто»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик Кендрик Перкинс выразил мнение, что Каваю Леонарду категорически нельзя было уходить из «Торонто Рэпторс» в «Лос-Анджелес Клипперс».



«То, что случилось с Каваем, настоящая трагедия. У него не просто была команда и город, которые поддерживали его, с ним была целая страна. Они хотели дать ему всё. И у Леонарда рядом был идеальный подбор товарищей по команде.

В «Торонто» у него было всё, что он мог пожелать. Но Кавай решил уйти оттуда, даже несмотря на то, что его партнёром был Кайл Лоури — игрок, за свою карьеру несколько раз игравший в финалах. Леонарду не следовало уходить из «Торонто», — приводит слова Перкинса PickAndRoll.



«Лос-Анджелес Клипперс» в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА уступили «Денвер Наггетс» (89:104) и выбыли из плей-офф.