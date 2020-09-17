ЦСКА разгромил МБА с разницей 47 очков и вышел в финал Кубка Гомельского
ЦСКА разгромил МБА (106:59) и вышел в финал Кубка Гомельского.
Команды играли по правилам Евролиги (арбитров пригласили из Европы), но использовали мяч Единой лиги ВТБ. В составе ЦСКА двузначную результативность показали сразу 5 баскетболистов — Майк Джеймс (16 очков), Уилли Клайберн и Дэрран Хиллард (оба — по 13), Семён Антонов (11) и Торнике Шенгелия (10). Лучшим скорером МБА стал Максим Литучин, на его счету 11 очков в графе результативности.
В финале ЦСКА встретится с пермской «Пармой», которая в другом полуфинальном матче обыграла ЦСКА-2 (87:78).
Отметим, в Кубке Гомельского планировалось участие греческого «Панатинаикоса» и сербской «Црвены Звезды», но из-за пандемии коронавирса эти клубы не смогли приехать.
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