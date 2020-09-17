Леброн Джеймс поужинал с владелицей «Лейкерс». После этого все проблемы команды решились

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и владелица франшизы Джини Басс в марте 2019 года провели частный ужин, на котором подробно поговорили о состоянии организации и её будущем, сообщает ESPN. Агент Джеймса Рич Пол также присутствовал на встрече.



Джеймс никогда не проводил подобные встречи с руководством во время выступления в «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Четырехкратный MVP хотел заверить Басс, что не собирается добавлять ещё больше драмы, с которой в то время столкнулась франшиза. Ужин Джеймса и Басс состоялся всего через несколько недель после того, как «Лейкерс» не смогли выменять Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс». Леброн Джеймс рассказал Джини Басс, что он давний поклонник ее покойного отца, Джерри Басса, и его методов руководства легендарной франшизой НБА.



После того как в апреле президент Мэджик Джонсон неожиданно ушёл в отставку, «Лейкерс» выменяли Дэвиса у «Пеликанс». «Лейкерс» заняли первое место в турнирной таблице Западной конференции в этом сезоне и находятся в четырех победах от попадания в финал НБА впервые с 2010 года.