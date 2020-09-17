Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 61
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Костас Слукас объяснил, почему Желько Обрадович является лучшим тренером

Костас Слукас объяснил, почему Желько Обрадович является лучшим тренером
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас рассказал, кого считает лучшим тренером. Грек вспомнил о сотрудничестве с Желько Обрадовичем — с ним он несколько лет проработал в Стамбуле в «Фенерабхче».

«Для меня самым лучшим является Обрадович. В этом нет никаких сомнений. Он мог мотивировать каждый день. У него на первом плане мотивация. Никто не любит баскетбол так, как он. И именно по этой причине он добился невероятных успехов», — приводит слова Слукаса турецкая редакция портала Eurohoops.

Напомним, Слукас в нынешнее межсезонье принял решение покинуть «Фенербахче» и вернулся в «Олимпиакос». Обрадович также прекратил сотрудничество с турецкой командой. Его пост занял словенский специалист Игор Кокошков.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020