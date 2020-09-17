Костас Слукас объяснил, почему Желько Обрадович является лучшим тренером
Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас рассказал, кого считает лучшим тренером. Грек вспомнил о сотрудничестве с Желько Обрадовичем — с ним он несколько лет проработал в Стамбуле в «Фенерабхче».
«Для меня самым лучшим является Обрадович. В этом нет никаких сомнений. Он мог мотивировать каждый день. У него на первом плане мотивация. Никто не любит баскетбол так, как он. И именно по этой причине он добился невероятных успехов», — приводит слова Слукаса турецкая редакция портала Eurohoops.
Напомним, Слукас в нынешнее межсезонье принял решение покинуть «Фенербахче» и вернулся в «Олимпиакос». Обрадович также прекратил сотрудничество с турецкой командой. Его пост занял словенский специалист Игор Кокошков.
- 18 сентября 2020
-
00:12
- 17 сентября 2020
-
23:43
-
23:30
-
23:12
-
22:47
-
22:05
-
21:56
-
20:37
-
19:15
-
18:10
-
17:25
-
16:58
-
16:21
-
15:04
-
14:41
-
13:51
-
13:15
-
12:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
09:55
-
09:31
-
08:36
-
08:16
-
08:11
-
08:04
-
07:58
-
07:51
-
07:50
-
07:44
-
03:56
-
00:34
-
00:26
-
00:20
Партнерский контент