Костас Слукас объяснил, почему Желько Обрадович является лучшим тренером

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас рассказал, кого считает лучшим тренером. Грек вспомнил о сотрудничестве с Желько Обрадовичем — с ним он несколько лет проработал в Стамбуле в «Фенерабхче».

«Для меня самым лучшим является Обрадович. В этом нет никаких сомнений. Он мог мотивировать каждый день. У него на первом плане мотивация. Никто не любит баскетбол так, как он. И именно по этой причине он добился невероятных успехов», — приводит слова Слукаса турецкая редакция портала Eurohoops.

Напомним, Слукас в нынешнее межсезонье принял решение покинуть «Фенербахче» и вернулся в «Олимпиакос». Обрадович также прекратил сотрудничество с турецкой командой. Его пост занял словенский специалист Игор Кокошков.