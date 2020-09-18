Итудис высказался о разгромной победе над МБА на Кубке Гомельского

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу подопечных в матче Кубка Гомельского с МБА (106:59), а также поблагодарил участников турнира за согласие принять в нём участие.
«Мы сыграли серьёзно, думаю, вы в этом убедились. И я поздравляю команду с победой. Наш клуб и организаторы старались привести сюда сильнейшие европейские клубы, не получилось. И мы благодарны МБА, «Парме» и ЦСКА-2 за участие в этом престижном турнире. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, скоро вирус уйдёт, и мы сможем увидеть еще большее количество людей на трибунах», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.
Напомним, изначально на турнире должны были сыграть топ-клубы, в том числе «Панатинаикос» и «Локомотив-Кубань», но из-за коронавируса сетка турнира поменялась в последний момент.
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