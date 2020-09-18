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«Вы все полное фуфло!» Маркус Смарт устроил разнос одноклубникам в раздевалке

«Вы все полное фуфло!» Маркус Смарт устроил разнос одноклубникам в раздевалке
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился второй матч финальной серии плей-офф НБА Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные хозяева паркета игроки «Майами» — 106:101, таким образом доведя счёт в серии до 2-0.

После матча разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт устроил в раздевалке разнос для одноклубников. По сообщениям журналистов различных американских СМИ, из раздевалки доносились крики Смарта и звуки падающих предметов. Кроме того, игрок назвал партнёров по команде «полным фуфлом». Ряд источников сообщили, что Смарт кричал на кого-то одного из одноклубников.

Следующая игра между «Бостоном» и «Майами» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало – в 3:30 мск.

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Бостон». Счёт в серии стал 2-0
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