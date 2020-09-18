Кемба Уокер и Джейлен Браун отреагировали на жёсткую тираду Маркуса Смарта в раздевалке

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и разыгрывающий Кемба Уокер прокомментировали инцидент после второго матча финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (101:106, 0-2), когда их одноклубник Маркус Смарт потерял самообладание и начал оскорблять всю команду.



«Мы ценим друг друга за то, кто мы есть. Маркус такой. Я люблю его за это. Мы должны быть готовы вернуться с прежним огнём в глазах в третьей игре. Эта серия ещё далеко не закончена. Я готов к третьей игре. Будем пробивать стену. Мы сражаемся, несмотря ни на что», — приводит слова Смарта Clutch Points.



«В раздевалке ничего не случилось. Не знаю, о чём вы говорите. С нами всё будет в порядке. Ничего не произошло. Я не комментирую это», — сказал Уокер.