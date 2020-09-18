Кемба Уокер и Джейлен Браун отреагировали на жёсткую тираду Маркуса Смарта в раздевалке
Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и разыгрывающий Кемба Уокер прокомментировали инцидент после второго матча финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (101:106, 0-2), когда их одноклубник Маркус Смарт потерял самообладание и начал оскорблять всю команду.
«Мы ценим друг друга за то, кто мы есть. Маркус такой. Я люблю его за это. Мы должны быть готовы вернуться с прежним огнём в глазах в третьей игре. Эта серия ещё далеко не закончена. Я готов к третьей игре. Будем пробивать стену. Мы сражаемся, несмотря ни на что», — приводит слова Смарта Clutch Points.
«В раздевалке ничего не случилось. Не знаю, о чём вы говорите. С нами всё будет в порядке. Ничего не произошло. Я не комментирую это», — сказал Уокер.
- 18 сентября 2020
-
08:41
-
08:31
-
08:28
-
07:55
-
07:48
-
07:44
-
07:37
-
07:18
-
04:42
-
00:37
-
00:12
- 17 сентября 2020
-
23:43
-
23:30
-
23:12
-
22:47
-
22:05
-
21:56
-
20:37
-
19:15
-
18:10
-
17:25
-
16:58
-
16:21
-
15:04
-
14:41
-
13:51
-
13:15
-
12:32
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
09:55
-
09:31
-
08:36
-
08:16
Партнерский контент