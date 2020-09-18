Энес Кантер высказался о конфликте в раздевалке «Бостона»

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер прокомментировал слухи о перепалке, произошедшей в раздевалке команды после второго матча финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит» (101:106).

«Слишком много идиотских слухов. Этот коллектив – один из лучших среди всех команд, частью которых я когда-либо был. Никто не сможет разделить нашу семью. Надо продолжать работать и бороться», — написал Кантер в «Твиттере».

После матча разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт устроил в раздевалке разнос для одноклубников. По сообщениям журналистов различных американских СМИ, из раздевалки доносились крики Смарта и звуки падающих предметов. Кроме того, игрок назвал партнёров по команде «полным фуфлом». Ряд источников сообщили, что Смарт кричал на кого-то из одноклубников.