Дрэймонд Грин дал совет «Бостону» по спасению серии с «Майами»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин посоветовал «Бостон Селтикс» немного изменить игру, чтобы спасти финальную серию плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит».



«Бостону» нужно перевести Роберта Уильямса на позицию пятого номера. Поставьте Джейлена Брауна против Тайлера Хироу. Проводите смены при пик-н-роллах, это позволит убрать проходы Адебайо», — написал Грин на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Хит» обыграли «Селтикс» во втором матче финальной серии Восточной конференции НБА — 106:101 и ведут в серии — 2-0.



Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс словенский разыгрывающий Горан Драгич, набравший 25 очков, совершивший 3 подбора и отдавший 5 передач. Единственным дабл-даблом в этой встрече отметился центровой «Хит» Эдрис Адебайо – 21 очко, 10 подборов и 4 передачи.