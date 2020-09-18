Лу Уильямс рассказал, чего не хватило «Клипперс» для чемпионства
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс после вылета из плей-офф поделился мнением относительно причин, которые не позволили его команде в этом сезоне завоевать чемпионский титул.
«Мы очень рассержены. Мне больше нечего сказать. Мы действительно рассержены. Вся команда стремилась к чемпионству в этом году. У нас был талант для того, чтобы воплотить это в жизнь. Но мы не смогли добиться такого уровня «химии», чтобы стать чемпионами», — приводит слова Уильямса Eurohoops.
В полуфинальной серии Западной конференции «Клипперс» вели 3-1 с «Денвер Наггетс». Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии. А в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104, 3-4).
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