Джонни О'Брайант покинул «Локомотив-Кубань»

Американский форвард Джонни О'Брайант по семейным обстоятельствам покинул «Локомотив-Кубань», сообщил краснодарский клуб на официальном сайте.

Джонни сыграл во всех тридцати матчах команды в сезоне 2019/2020 и 29 из них начинал в стартовой пятерке. О’Брайант стал лучшим скорером «Локо» в сезоне – на счету форварда 15,5 очка в среднем за матч. Джонни стал самым результативным игроком команды, как в Еврокубке – 13,8 очка в среднем за игру, так и в Единой Лиге ВТБ – 16,4 очка (7-й показатель в Лиге).



«Джонни был одним из лидеров команды в прошлом сезоне, сильный игрок, настоящий профессионал! Отлично оснащен технически, может играть на нескольких позициях, всегда выкладывался на тренировках и на играх. В решающий момент мог взять инициативу на себя, не зря его четвёртые четверти так хороши. Он всегда играл на команду. Что еще важнее — просто замечательный человек! Относимся к Джонни с большим уважением и благодарностью за проделанную работу. Желаем ему и всей его семье крепкого здоровья и успешного продолжения карьеры в будущем!», — заявил главный тренер «Локо» Евгений Пашутин.

«Локосемья, к сожалению, мы не смогли доиграть прошлый сезон, а в новом не увидимся, пришлось расстаться… Но теплые воспоминания о Краснодаре навсегда останутся в моей памяти! Здесь я встретил много хороших людей и отлично проводил время. Усердно тренировался и старался выкладываться на максимум в каждой игре. Спасибо тренеру, президенту, всем моим замечательным товарищам по команде и всем фанам за вашу поддержку. Буду скучать. Вперед, Локо!», — отметил О'Брайант.