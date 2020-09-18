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Леброн Джеймс повторяет путь Коби Брайанта за титулом в 2009 году

Леброн Джеймс повторяет путь Коби Брайанта за титулом в 2009 году
Баскетбол / НБА 0

Один из пользователей «твиттера» с никнеймом Dr. Guru обратил внимание на то, что путь Леброна Джеймса в плей-офф-2020 напоминает тот, который прошёл в 2009 году вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант.

«В плей-офф 2009 года Коби: выбил «Рокетс» во втором раунде, выбил «Наггетс» в финале конфедерации. Выиграл свой четвёртый перстень в Орландо. В плей-офф 2020 года Леброн: выбил «Рокетс» во втором раунде, выбил «Наггетс» в финале конфедерации. Пытается выиграть свой четвёртый перстень в Орландо», — написал болельщик.

Четвёртая победа «Лейкерс» в серии с «Мэджик» была добыта на площадке «Эмвей арены» в Орландо. Флоридский город принимает рестарт сезона-2019/2020.

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.

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