«Локомотив-Кубань» и «Калев» согласовали перенос матча Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» должен был открывать новый сезон Единой лиги ВТБ матчем с «Калевом», но по согласованию сторон встреча была перенесена на ближайшую свободную дату в расписании чемпионата — 11 октября. Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в команде и необходимостью соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора ПБК «Локомотив-Кубань» обратился в Единую лигу ВТБ с запросом на перенос матча. Руководство Лиги и соперник из Таллина с пониманием отнеслись к форс-мажорным обстоятельствам, в результате чего стороны согласовали новую дату игры.
Это решение обусловлено рядом объективных причин, так как безопасность игроков, а также всех зрителей, которые будут посещать матчи чемпионата, безусловно, сейчас на первом месте», — говорится в заявлении «Локомотива».
Матч «Локомотива» с «Зелена-Гурой» в Краснодаре должен состояться по расписанию – 26 сентября.
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