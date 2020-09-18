Седокова и Тимма пришли на шоу Урганта

Форвард «Химок» Яннис Тимма и его подруга певица Анна Седокова снялись в новом выпуске «Вечернего Урганта».
Аккаунт «Вечернего Урганта» в «Инстаграме» анонсировал появление Седоковой и Тиммы в выпуске 18 сентября. На фото ведущий Иван Ургант и гости стоят у баскетбольного кольца. Скорее всего, Ургант готовится к броску под руководством Тиммы.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Вечернего Урганта».
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова. Недавно Седокова согласилась выйти замуж за Тимму.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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