Керр: несколько лет назад в лиге работали 14 чернокожих тренеров. В этом году их всего 6
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что руководству НБА нужно лучше работать в направлении предоставления рабочих мест чернокожему населению. По его словам, за последние годы в лиге значительно врос процент белых тренеров.
«Мы в НБА должны делать работу лучше. Несколько лет назад, думаю, в лиге было 14 чернокожих тренеров, сейчас же только шесть или семь из 30. В НБА неплохо работают, но всё-таки, как и в большей части общества, здесь есть больше преимуществ, если ты белый. Важно, чтобы белые люди осознавали нехватку возможностей», — приводит слова специалиста Mercury News.
Напомним, нынешний сезон НБА подходит под знаком борьбы с расизмом в связи с зарождением движения Black Lives Matter.
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