Леброна Джеймса обвинили в принадлежности к иллюминатам

Теоретик заговора Шейла Зелински обвинила форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в принадлежности к иллюминатам. У Зелински вызывает подозрение предматчевый ритуал Джеймса с подбрасыванием мела.

«Леброн Джеймс — волшебник иллюминатов, который вызывает демонов перед каждой игрой, подбрасывая мел в воздух. В спортивном мире это называют подбрасыванием мела, но это просто маскировка того, что он на самом деле делает. Колдовство высокого уровня, заклинания. Заклинание этого волшебника иллюминатов вызывает демонов. Я считаю, что он вызывает демонов перед каждой игрой. Легко и просто», — приводит слова Зелински Clutch Points.

В настоящий момент Джеймс в составе «Лейкерс» готовится к серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс».