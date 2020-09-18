Ричард Джефферсон: «Денвер» выиграет серию с «Лейкерс» в 7 матчах
Бывший баскетболист НБА, чемпион лиги в составе «Кливленд Кавальерс» и экс-напарник Леброна Джеймса Ричард Джефферсон убеждён, что нынешняя команда Леброна не сумеет преодолеть барьер финала плей-офф Западной конференции. По его словам, калифорнийцы проиграют серию «Денвер Наггетс» со счётом 3:4.
«Денвер» выиграет серию в семи матчах. Если они устали от того, что им не отдают должное, буду первым из медиамира, кто сделает это. Ребята, верю, что вам по силам пробиться в финал, и сделать это по итогам семи матчей серии.
Они уже пару раз проигрывали в серии со счётом 1:3, но я буду первым, кто отдаст им должное и скажет, что они будут в финале. Докажи мою правоту, Джамал", — приводит слова Джефферсона Fadeaway World.
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