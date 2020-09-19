Стало известно, с каким отрывом Адетокунбо опередил Леброна и других претендентов на MVP

НБА опубликовала итоговые результаты голосования за MVP сезона-2019/2020. Данный приводятся в «Твиттере» журналиста Dallas Morning News Брэда Таунсенда
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, ставший обладателем награды во второй раз кряду, получил 85 голосов. Второе место в голосовании занял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (16 голосов за первое место, 84 за второе). На третьем месте находится защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден (1 голос за второе место, 64 за третье).
В топ-10 также вошли Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»).
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