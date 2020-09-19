Эксперт: Кавай Леонард доказал, что он не находится на уровне Леброна Джеймса

Аналитик НБА Робин Лундберг считает, что форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не заслуживает сравнения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Кавай Леонард исключил себя из дебатов о лучшем игроке НБА. На самом деле, Никола Йокич и Джамал Мюррей были двумя лучшими игроками на паркете, превзойдя Кавая и Пола Джорджа в позорном вылете «Клипперс» от «Денвер Наггетс». В седьмой игре Кавай ушел с паркета с точностью 6/22, набрав 14 очков с нулевой результативностью в четвёртой четверти. Его команда вела в серии со счетом 3-1, что особенно опасно для Леонарда, потому что ему не хватает статистического профиля GOAT (величайшего игрока в истории).
Большая часть репутации Кавая была основана на мистических победах. Леонард добровольно покинул чемпионскую команду «Торонто Рэпторс», которая вылетела на той же стадии плей-офф, что и «Клипперс». Это удар по его статусу. Многие теперь, вероятно, отметят, что два перстня Кавая следует приписывать в заслугу системе «Сан-Антонио Спёрс» и сезону, когда «Голден Стэйт Уорриорз» и Леброн Джеймс страдали от травм.
Каваю будет ещё сложнее оказаться на вершине лиги, когда вернётся в строй Кевин Дюрант, и раскроется Лука Дончич. Отчасти Леонарда критикуют несправедливо, но для того, чтобы считаться лучшим игроком лиги, вы должны упоминаться в одном ряду с Леброном. Кавай Леонард доказал, что он не находится на уровне Леброна Джеймса», — приводит слова Лундберга Sports Illustrated.
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