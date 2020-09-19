Энтони Дэвис покорил впечатляющие достижения Дирка Новицки и Шакила О'Нила

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал дабл-дабл из 37 очков и 10 подборов в первом матче финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс».



Дэвис стал первым игроком «Лейкерс», набравшим 35+ очков и 10+ подборов в финале Западной конференции со времен Шакила О'Нила в 2002 году. Последним игроком, записавшим на свой счет как минимум 35 очков, 10 подборов в дебютной игре финала конференции был Дирк Новицки (38 очков, 15 подборов) в 2003 году

Видео можно посмотреть в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало – в 2:30 мск.