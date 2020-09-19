Джей Ар Смит превзошёл знаменательное достижение Коби Брайанта
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит превзошёл достижение легенды НБА Коби Брайанта в первом матче финала Западной конференции с «Денвер Наггетс».
Смит реализовал 203 трёхочковый за карьеру в плей-офф, что позволило обойти Брайанта и подняться на 9 место в истории в данной категории.
Завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Игра состоялась в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября, начало – в 2:30 мск.
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