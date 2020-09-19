«Меня это взбесило». Леброн Джеймс высказался о признании Адетокунбо MVP НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что остался недоволен итогами голосования за MVP НБА, победителем которого стал Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

«Меня это взбесило. Это мой честный ответ. Взбесило, потому что получил всего 16 голосов за первое место из более 100 возможных. Это именно то, что разражает больше всего. Не говорю, что победитель не заслуживает награды, но меня взбесил итог голосования. Я много раз за карьеру занимал второе место, даже в чемпионских сезонах, но всё равно у меня есть 4 награды. Знаете, как я уже сказал, я никогда не приходил в эту лигу, чтобы быть MVP или чемпионом. Я всегда просто хотел становиться лучше и лучше каждый день, а всё остальное придёт само собой. Но некоторые вещи просто не в моей власти, некоторые вещи нельзя контролировать», — приводит слова Джеймса USA Today.