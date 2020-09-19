Никола Йокич объяснил провал «Денвера» в первой игре с «Лейкерс»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил, что основной причиной поражения его команды в первом матче финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» стала слабая игра в защите при быстрых прорывах соперника.
«Когда мы набираем очки, нужно возвращаться в защиту. „Лейкерс“ наказали нас в быстром отрыве, мы знаем об их силе в этом аспекте. Просто нужно возвращаться, возвращаться и ещё раз возвращаться в защиту. Думаю, это первый шаг к исправлению ситуации. Считаю, что я очень хорошо начал игру. Потом у меня было три фола, и из-за этого я вроде как отключился. А потом неплохо начал третью четверть. Думаю, я был агрессивен. Но мы должны работать лучше вместе как команда.
У «Лейкерс» есть доминирующие «большие». Джавэйл Макги показал действительно хорошую энергию в первой половине. Энтони Дэвис уверенно набирал очки. Дуайт Ховард был очень хорош. Он как бы подхватил их энергию. Мы можем сделать всё немного по-другому. Нужно внести небольшие изменения. Просто постараться сделать так, чтобы сопернику было немного сложнее набирать очки", — приводит слова Йокича ASAP Sports.
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