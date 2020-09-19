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Баркли: готов поставить всё что у меня есть на то, что «Лейкерс» надерут задницу «Наггетс»

Баркли: готов поставить всё что у меня есть на то, что «Лейкерс» надерут задницу «Наггетс»
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли перед первым матчем финала Западной конференции сделал смелый прогноз на доминирование «Лос-Анджелес Лейкерс» в сеии с «Денвер Наггетс».

«Готов поставить всё что у меня есть на то, что «Лейкерс» выиграют в этой серии. Гарантирую. Если «Наггетс» нужна мотивация, гарантирую, что «Лейкерс» надерут им задницу», — сказал в эфире Баркли, известный большим количеством неточных прогнозов.

Завершился первый матч финальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Денвер Наггетс». Матч состоялся в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 126:114. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Лейкерс». Следующий матч «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Денвер Наггетс» состоится 21 сентября. Начало — в 2:30 мск.

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